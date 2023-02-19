Koserg

Сергей Кошель Koserg

 
44 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Контент-менеджер, вебмастер, SEO-оптимизатор

•Отличное знание HTML.

•Знание многих CMS.

•Знание методик продвижения сайтов.

•Знание принципов SEO оптимизации веб-страниц.

•Умения составлять семантические ядра.

•Доскональное знание функционала Яндекс.Директ, а также других сервисов Яндекса для вебмастеров.

•Успешный опыт наполнения и продвижения сайтов с нуля с помощью контента и объявлений, как информационных, так и интернет-магазинов.

•Работа с биржами контента.

•Наличие команды хороших копирайтеров.

•Опыт самостоятельного написания контента.

•Отличная грамотность, хороший слог.

•Английский на уровне intermediate.

•Знание ПК на уровне продвинутого пользователя.

HTMLСемантическое ядро
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
#879
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3442