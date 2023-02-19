Контент-менеджер, вебмастер, SEO-оптимизатор
•Отличное знание HTML.
•Знание многих CMS.
•Знание методик продвижения сайтов.
•Знание принципов SEO оптимизации веб-страниц.
•Умения составлять семантические ядра.
•Доскональное знание функционала Яндекс.Директ, а также других сервисов Яндекса для вебмастеров.
•Успешный опыт наполнения и продвижения сайтов с нуля с помощью контента и объявлений, как информационных, так и интернет-магазинов.
•Работа с биржами контента.
•Наличие команды хороших копирайтеров.
•Опыт самостоятельного написания контента.
•Отличная грамотность, хороший слог.
•Английский на уровне intermediate.
•Знание ПК на уровне продвинутого пользователя.
Портфолио
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Наполнение сайтов
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$5/час
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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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