Контент-менеджер, вебмастер, SEO-оптимизатор

•Отличное знание HTML.

•Знание многих CMS.

•Знание методик продвижения сайтов.

•Знание принципов SEO оптимизации веб-страниц.

•Умения составлять семантические ядра.

•Доскональное знание функционала Яндекс.Директ, а также других сервисов Яндекса для вебмастеров.

•Успешный опыт наполнения и продвижения сайтов с нуля с помощью контента и объявлений, как информационных, так и интернет-магазинов.

•Работа с биржами контента.

•Наличие команды хороших копирайтеров.

•Опыт самостоятельного написания контента.

•Отличная грамотность, хороший слог.

•Английский на уровне intermediate.

•Знание ПК на уровне продвинутого пользователя.