Koshachiyvarenik

Photoshop,Autodesk Inventor, КОМПАС-3D, Рерайт and more.

(2016)Полный курс обучения физико-математической школы МИРЭА.

(2013)Компьютерная школа при региональном общественном фонде новых технологий в образовании (красный диплом)

Готов приступить к работе, стремлюсь к повышению профессиональной квалификации. Так же изучаю инженерную графику (AutoCad, Autodeck Inventor, КОМПАС-3D), программирование микроконтроллеров (Arduino), Построение логических схем (Logisim), изучал MS Access, 3D-графику в (3DSMax, Autodeck Maya, основы веб-дизайна (Adobe dremweaver), основы видеомонтажа (Pinacle Studio, Sony Vegas), есть опыт работы в Photoshop, Illustrator and more.