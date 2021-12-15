Копирайтер, литературный редактор, сценарист

О себе:

Начинающий копирайтер, но тексты пишу более 20-ти лет. Работала сценаристом на телеканалах: Россия, НТВ, СТС, «Мосфильм», Телероман, РВС, ТРК «Мироздание», «Эфир выходного дня», детская телепрограмма «Шишкин лес». А также автором текстов и литературным редактором в альманахе «Доброе слово» и детском журнале «Шишкин лес».

Свою дальнейшую профессиональную деятельность связываю исключительно с копирайтингом. В настоящее время обучаюсь в школе копирайтинга "EVA".

Надеюсь, что полученные в процессе обучения навыки и уже имеющийся литературный опыт позволят написать для заказчика крутой текст.

Достижения (мои проекты).

Сериал «Обручальное кольцо» был удостоен:

Премия ТЭФФИ-2011 в номинации «Телевизионный художественный сериал»

Номинация на премию «Телезвезда-2010» (Украина) в категории «Любимый мелодраматический сериал»

Номинация на премию «Телетриумф-2010» (Украина) в категории «Телевизионная новелла»

Две номинации на премию «Телезвезда-2009» (Украина) — категория «Любимый сериал» и «Любимая актриса» (Юлия Пожидаева)

Сериал «Ефросинья» пресса назвала «народным блокбастером». В нем снимались такие замечательные актеры, как В. Золотухин, Ю. Смирнов, А. Баширов, А. Клюквин и другие. Горжусь тем, что придумала роль для любимого Александра Баширова.

Остальные фильмы тоже имели успех у зрителя и были показаны на многих российских и зарубежных телеканалах.

Детский журнал «Шишкин лес» выходит и по сей день, любим маленькими читателями и в нем до сих пор печатаются мои сценарии и заметки.

Профессиональные навыки

Профессионально пишу и редактирую тесты на любую тематику. Обладаю врожденной грамотностью и чувством литературного стиля. Уверенный пользователь ПК. Владею редакторскими программами, фотошопом, Вордом, Гугл доксом и т. д. Высокая скорость печати. Заканчиваю обучение в школе копирайтинга. Уверена, что полученные знания и уже имеющийся литературный опыт позволят написать заказчикам крутой и цепляющий текст.

Дополнительные сведения

Высокая работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать самостоятельно и в команде, умение работать в режиме нон-стоп и многозадачности, дружелюбие, не конфликтность, чувство юмора.

Обращайтесь. Обсудим все детали сотрудничества от стилистики текста до сроков выполнения ваших заказов.

Не сомневайтесь - любые пожелания будут отражены в постах максимально выигрышно и зацепят целевую аудиторию!

Не упустите возможность получить классные тексты по символическим ценам, ведь через месяц я стану сертифицированным копирайтером и цена за работу вырастет.