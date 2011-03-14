Копирайтинг/рерайтинг/описание товаров/перевыставление товаров/набор текста
Специализация: Копирайтинг/рерайтинг/описание товаров/перевыставление товаров/набор текста ( word/excel)
Стоимость 1000 знаков без пробелов от 1 $ в зависимости от тематики, сроков и доп. требований.
Наполнение интернет-магазина товарами. Цена от 0,25 дол. за 1 позицию. Пример http://saunamarket.ua/
Оплата WMZ/WMR/WMU или карточка приватбанка (грн.)
Портфолио
- Автомобили205 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
13 лет назад
Наталья отказалась от работы через 5 дней после подписания проекта, выполнив всего несколько товаров, ссылаясь на то, что у нее "Проблемы с интернетом. Все зависает". Это произошло, несмотря на то, что до подписания было не только получено подробное ТЗ, которого было достаточно, чтоб оценить свои возможности, но и были выполнены тестовые товары.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2928
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5470