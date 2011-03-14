Наталья отказалась от работы через 5 дней после подписания проекта, выполнив всего несколько товаров, ссылаясь на то, что у нее "Проблемы с интернетом. Все зависает". Это произошло, несмотря на то, что до подписания было не только получено подробное ТЗ, которого было достаточно, чтоб оценить свои возможности, но и были выполнены тестовые товары.