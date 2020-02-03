Kosichkina

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Методические разработки Срок выполнения работы рассчитывается исходя из имеющегося материала и тематики работы.

Стоимость заказа рассчитывается исходя из сроков написания, объёма, наличия практического материала. Дополнительно к курсовой и диплому можно подготовить презентацию и тезисы к защите.Всё работы проходят антиплагиант. Процент допустимого % заимствования обговаривается с заказчиком. Повышаеем уникальность текста.

Гарантия, сопровождение до защиты, консультации.