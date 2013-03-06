Фриланс для меня - именно та деятельность, которой я хотел и хочу заниматься!

Но так сложилось, что я закончил высшее учебное заведение (НТУУ "КПИ") по специальности "Менеджмент организаций" и "ВЭД",

нашел хорошую работу, на которой уже работаю более двух лет, построил свою жизнь, а желание быть Фрилансером все еще осталось.

Сейчас хочу попробовать, начинаю с не сложных проектов, чтобы не подвести заказчика и не обременять себя.

Работаю по вечерам в рабочие дни и целый день на выходных.

Связь можно держать любым удобным для Вас способом.

От себя гарантирую качество и оперативность, за то что не смогу сделать на 100% идеально - даже браться не буду.