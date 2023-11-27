Kostantin_Rudenk

Костянтин Руденко Kostantin_Rudenk

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Junior Python QA Automation Engineer/Trainee Python Developer

Доброго дня!
Мене звуть Костянтин. Я маю досвід у тестуванні програмного забезпечення, автоматизації тестування, баз даних та розробки desktop додатків.

Базы данных
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#87
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
#173
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#256