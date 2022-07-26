KostenkoLeon

Добрый день!

Меня зовут Леонид. Мне 32 года. Я web-разработчик.

Готов выполнять заказы по созданию:

- лендингов

- интернет-магазинов

- многостарничных сайтов

- мобильных приложений

Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap

Программирование: PHP, JavaScript, React, Phyton

Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.

Системы управления контентом: WordPress

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв