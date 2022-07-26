KostenkoLeon

Добрый день!
Меня зовут Леонид. Мне 32 года. Я web-разработчик.
Готов выполнять заказы по созданию:
- лендингов
- интернет-магазинов
- многостарничных сайтов
- мобильных приложений
Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap
Программирование: PHP, JavaScript, React, Phyton
Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.
Системы управления контентом: WordPress
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв
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