Kostenvova

Я студент колледжа. Заочное отделение. Специальность"программирование в компьютерных системах" Начал программировать в 14лет. Первым моим языком программирования был паскаль. Со временем освоил СИ++.

Написал на СИ++ несколько своих игр. Недавно, понял что нужно как то начать на

программирование зарабатывать деньги. Решил освоить верстку сайтов, чтобы

зарабатывать на фрилансе.