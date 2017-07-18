Kostenvova

Владимир Костенко KostenvovaKostenvova
28 летРоссия/Каменск-Уральский
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я студент колледжа. Заочное отделение. Специальность"программирование в компьютерных системах" Начал программировать в 14лет. Первым моим языком программирования был паскаль. Со временем освоил СИ++.
Написал на СИ++ несколько своих игр. Недавно, понял что нужно как то начать на
программирование зарабатывать деньги. Решил освоить верстку сайтов, чтобы
зарабатывать на фрилансе.
Действие аккаунта приостановлено!