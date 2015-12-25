Информационные и рекламные тексты для ваших сайтов! Быстро, оригинально и красиво!

Кратко обо мне:

Образование - высшее, биолог-микробиолог-врач (3 специализации, 3 диплома)

Направления в копирайтинге - рекламные тексты, информационные статьи на медицинскую, ЗОЖ, спортивные тематики

Мои работы (весь контент написан мною)

- благодаря глубоким знаниям физиологии и анатомии человека, биохимии, а также моему личному опыту здоровой и спортивной жизни, мои тексты обладают высокой уникальностью, информативностью и понятны каждому.

За словом к карман не полезу, предпочитаю долговременное сотрудничество, цены зависят от сложности Вашего ТЗ.

Объяснять всё - мой конёк.

"реклама должна заинтересовать, информация - помочь"