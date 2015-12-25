Информационные и рекламные тексты для ваших сайтов! Быстро, оригинально и красиво!
Кратко обо мне:
Образование - высшее, биолог-микробиолог-врач (3 специализации, 3 диплома)
Направления в копирайтинге - рекламные тексты, информационные статьи на медицинскую, ЗОЖ, спортивные тематики
Мои работы (весь контент написан мною)
За словом к карман не полезу, предпочитаю долговременное сотрудничество, цены зависят от сложности Вашего ТЗ.
Объяснять всё - мой конёк.
"реклама должна заинтересовать, информация - помочь"
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