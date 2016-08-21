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Навчання:2004-2009 рр. – фінансово - економічний факультет Міжнародногоуніверситету фінансів (присвоєно кваліфікацію – спеціаліст з банківської справи).

Досвідроботи:

з червня 2009 року – по вересень 2009 року – стажування уМакарівському відділення «Приват банк» на посаду начальника відділення;

з 21 березня 2010 року – по 30 серпня 2014 – бухгалтер дільницігромадського харчування (кафе) Технологічного центру Державного геофізичного

підприємства «Укргеофізика»;

з 02 червня 2014 року переведений на посаду бухгалтера ІІкатегорії Технологічного центру Державного геофізичного підприємства

«Укргеофізика»;

з листопада 2012 року – листопад 2015 – депутатГородоцької селищної ради І скликання Радомишльського райну Житомирської

області;

з листопада 2012 року – листопад 2014 – бухгалтер,начальник складу ТОВ «Медіа пресс сервіс», ТОВ «Експрес поставка»;

з грудня 2014 – листопад 2015 – секретар Городоцькоїселищної ради Радомишльського району Житомирської області, державний службовець

11 рангу;

з квітня 2015 року – листопад 2015 – ТВО ГоловиГородоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області,

державний службовець 11 рангу.

Професійніздібності: Впевнений користувач ПК (Microsoft office « MS Word , MSExcel , MS Access , MS Outlook , MS Publisher»,, Internet , Оutlook Express, 1С7, 1С8 бухгалтерія). Вміння

згладжувати конфліктні ситуації, швидко навчаюсь, схильність до самонавчання.

Додатковівідомості: Користування всіма видами оргтехніки (системнітелефони, копіювальний апарат, сканер, факс, принтер). Знання ділового етикету.

Порядний, відповідальний, комунікабельний, працьовитий, відданий роботі,

бажання працювати, активний і здібний до швидкого навчання, не конфліктний,

цілеспрямований, вміння працювати у команді, організований, відповідальний

підхід до завдань які ставляться керівниками, енергійний, адаптивний, уважний

щодо зберігання конфіденційної інформації.