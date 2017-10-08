С 2010 года работаю в сфере интернет-маркетинга.
Предлагаю следующие услуги:
· Настройка и ведение Яндекс.Директ;
· Настройка и ведение таргетированной рекламы Вконтактеи Фейсбуке;
· Анализ по тематикам;
· Анализ и сравнение с конкурентами;
· Анализ и сбор семантического ядра;
· Рекомендации по улучшению продающих качествсайтов.
Как я работаю:
· Перед созданием рекламной компании я внимательно изучаю конкурентов и их объявления; на основании полученной информации подготавливаю объявления и даю рекомендации по улучшению подачи информации на сайте;
· Настраиваю цели в Яндекс метрике;
· Даю рекомендации по подключению call tracking и сервисам поуправлению ставками;
· Ежемесячно провожу a/b тестирование объявлений;
· Ежемесячно добавляю стоп слова
· Оперативно корректирую компанию по Вашимпожеланиям.
Живу в Москве, готов обсуждать варианты сотрудничества как удаленно,так и при личной встрече.