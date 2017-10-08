Kostys

Константин Kostys

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

С 2010 года работаю в сфере интернет-маркетинга.

 

Предлагаю следующие услуги:

·        Настройка и ведение Яндекс.Директ;

·        Настройка и ведение таргетированной рекламы Вконтактеи Фейсбуке;

·        Анализ по тематикам;

·        Анализ и сравнение с конкурентами;

·        Анализ и сбор семантического ядра;

·        Рекомендации по улучшению продающих качествсайтов.

 

Как я работаю:

·        Перед созданием рекламной компании я внимательно изучаю конкурентов и их объявления; на основании полученной ﻿  информации подготавливаю объявления и даю рекомендации по улучшению подачи информации на сайте;

·        Настраиваю цели в Яндекс метрике;

·        Даю рекомендации по подключению call tracking и сервисам поуправлению ставками;

·        Ежемесячно провожу a/b тестирование объявлений;

·        Ежемесячно добавляю стоп слова

·        Оперативно корректирую компанию по Вашимпожеланиям.

 

Живу в Москве, готов обсуждать варианты сотрудничества как удаленно,так и при личной встрече.

Семантическое ядро