С 2010 года работаю в сфере интернет-маркетинга.

Предлагаю следующие услуги:

· Настройка и ведение Яндекс.Директ;

· Настройка и ведение таргетированной рекламы Вконтактеи Фейсбуке;

· Анализ по тематикам;

· Анализ и сравнение с конкурентами;

· Анализ и сбор семантического ядра;

· Рекомендации по улучшению продающих качествсайтов.

Как я работаю:

· Перед созданием рекламной компании я внимательно изучаю конкурентов и их объявления; на основании полученной ﻿ информации подготавливаю объявления и даю рекомендации по улучшению подачи информации на сайте;

· Настраиваю цели в Яндекс метрике;

· Даю рекомендации по подключению call tracking и сервисам поуправлению ставками;

· Ежемесячно провожу a/b тестирование объявлений;

· Ежемесячно добавляю стоп слова

· Оперативно корректирую компанию по Вашимпожеланиям.

Живу в Москве, готов обсуждать варианты сотрудничества как удаленно,так и при личной встрече.