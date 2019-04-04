KotAleksey

$400
Среднего масштаба, адаптивный, с уникальным дизайном и стандартным наьором инструментов
Интернет-магазины12 заявок
Закрыт
5 лет назад
Дамы и Господа,
Имею честь предложить вам грамотную, вдумчивую работу по:
-Разработке и развитию сайтов с нуля,
-FrontEnd и BackEnd сопровождению проектов,
-Дизайну и верстке
-Написанию качественных, продающих и уникальных текстов всех категорий.
Мой труд- гарантия добросовестного подхода к задачам любой сложности. С надеждой на долгосрочное сотрудничество.
Алексей Котов
Среднего масштаба, адаптивный, с уникальным дизайном и стандартным наьором инструментов