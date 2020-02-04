KotEvgeniy

Кот KotEvgeniy

 
41 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D модели (Компас,SolidWorks, CATIA, Siemens NX), прочностные, тепловые и гидродинамические расчеты в ANSYS
SolidWorks3D-модель
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