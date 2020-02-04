3D модели (Компас,SolidWorks, CATIA, Siemens NX), прочностные, тепловые и гидродинамические расчеты в ANSYS
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Портфолио
- Прочностной анализ передачи в ANSYS76 просмотров
- Стационарный тепловой расчет в ANSYS93 просмотра
- Привод43 просмотра
- Корпус редуктора61 просмотр
- Чертеж планетарного редуктора53 просмотра
- Коробка передач с двойным сцеплением61 просмотр
- Пятиступенчатый цилиндрический редуктор71 просмотр
- Трехступенчатый цилиндрический редуктор67 просмотров
- Планетарный редуктор64 просмотра
- Коническо-цилиндрический редуктор61 просмотр
- Одноступенчатый цилиндрический редуктор49 просмотров