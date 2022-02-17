Kotangense

Вебдизайнер/верстальщик на тильда

Здравствуйте Я Web designer(верстальщик) Навыки:Создание сайтов на Tilda. Zero блоки Работа со стилями и компонентами в Figma,а также Гайды, чеклисты, оформление визиток, наклеек , прототипы сайтов, концепты сайтовВедение сайтов на Bitrix, Tilda, WordPressИзучаю HTML. CSS. Adobe After effect и corell draw(программа для создания логотипов) Понимание адаптивности верстки и особенности разных типов экранов.Мое портфолио:http://portfolionikakhripkova.tilda.ws/newpageportfolio