Работаю в программе Adobe Photoshop,создаю фото арт любой сложности

Меня зовут Анастасия,я графический дизайнер. Сделаю любую картинку для бизнеса и для души.Мои art работы смогут вас приятно удивить,а так же макеты визитных карт,флаеров,пригласительных и т.д.Владею супер силой,а именно:пунктуальность и дотошность в работе над проектами, много внимания уделяю мелочам. Для меня главное не только качество, но и сроки выполнения работы. Схема работы Общаемся. Если задача ясна и общий язык найден, то идем дальшеВносится предоплатаПроцесс работыПрезентация наработокВнесение правок (при наличии)РасчетПередача макетов заказчикуВсем позитивных эмоций и отличного дизайна!