Котков Николай Николаевич
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Kotkov/portfolio/
Личные данные
Дата рождения: 27 июня 1986 г.
Возраст: 26 лет
Семейное положение: женат, детей нет.
Адрес проживания: г.Киев, пер.Школьный 2б, кв. 1
Телефон: (093) 128-25-72
E-mail: [email protected]
Цель: получение должности графический дизайнер, дизайнер-верстальщик,
креативный дизайнер
Образование:
Высшее. С 2003г. по 2007г., Донецкий Государственный Университет Управления, специальность «Маркетолог»
Дополнительное образование:
1. С 01.2008г. по 03.2008г., Компьютерная академия «Шаг», курс растровой графики: Adobe Photoshop
2. С 04.2008г. по 08.2008г., Компьютерная академия «Шаг», курс векторной графики: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coral Draw
Опыт работы:
1. С 08.2008г. по 03.2010г., Редакция рекламно-информационного журнала
«Что.Где.Когда» г. Харьков, должность: дизайнер
2. С 04.2010г. по данный момент фриланс дизайнер
Профессиональные навыки:
Разработка дизайн-макетов, предпечатная подготовка.
Информационной рекламы, имиджевой рекламы.
Разработка логотипов и фирменного стиля, презентации.
Дизайн упаковки, сувенирной продукции.
Наружной рекламы.
Разработка графических элементов, создание иллюстраций.
Обработка фотографий, цветокоррекция.
Создание анимации
Знание иностранных языков:
Английский (базовый)
Русский (свободно
Украинский (свободно)
Навыки работы с пк :
Владение программами:
Coral Draw
Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, Acrobat
Microsoft: Exel, Word, PowerPoint
Дополнительная информация:
Навыки: Чувство стиля, цвета и формы, креативное мышление, умение рисовать от руки, любовь к творчеству, нестандартный подход в разработке идей, умение презентовать свою идею, грамотное общение с клиентами.
Личные качества:
Внимательность, активность, дисциплинированность, вежливость, порядочность, ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, инициативность, стрессоустойчивость, исполнительность, высокая работоспособность, готовность к обучению.
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