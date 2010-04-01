Graphic Design

Котков Николай Николаевич

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Kotkov/portfolio/

Личные данные

Дата рождения: 27 июня 1986 г.

Возраст: 26 лет

Семейное положение: женат, детей нет.

Адрес проживания: г.Киев, пер.Школьный 2б, кв. 1

Телефон: (093) 128-25-72

E-mail: [email protected]

Цель: получение должности графический дизайнер, дизайнер-верстальщик,

креативный дизайнер

Образование:

Высшее. С 2003г. по 2007г., Донецкий Государственный Университет Управления, специальность «Маркетолог»

Дополнительное образование:

1. С 01.2008г. по 03.2008г., Компьютерная академия «Шаг», курс растровой графики: Adobe Photoshop

2. С 04.2008г. по 08.2008г., Компьютерная академия «Шаг», курс векторной графики: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coral Draw

Опыт работы:

1. С 08.2008г. по 03.2010г., Редакция рекламно-информационного журнала

«Что.Где.Когда» г. Харьков, должность: дизайнер

2. С 04.2010г. по данный момент фриланс дизайнер

Профессиональные навыки:

Разработка дизайн-макетов, предпечатная подготовка.

Информационной рекламы, имиджевой рекламы.

Разработка логотипов и фирменного стиля, презентации.

Дизайн упаковки, сувенирной продукции.

Наружной рекламы.

Разработка графических элементов, создание иллюстраций.

Обработка фотографий, цветокоррекция.

Создание анимации

Знание иностранных языков:

Английский (базовый)

Русский (свободно

Украинский (свободно)

Навыки работы с пк :

Владение программами:

Coral Draw

Adobe: Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, Acrobat

Microsoft: Exel, Word, PowerPoint

Дополнительная информация:

Навыки: Чувство стиля, цвета и формы, креативное мышление, умение рисовать от руки, любовь к творчеству, нестандартный подход в разработке идей, умение презентовать свою идею, грамотное общение с клиентами.

Личные качества:

Внимательность, активность, дисциплинированность, вежливость, порядочность, ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, инициативность, стрессоустойчивость, исполнительность, высокая работоспособность, готовность к обучению.