Дизайн и инжиниринг

Добрый день!

Я 3D и 2D моделлер и дизайнер. Я занимаюсь моделированием деталей, сборок, интерьеров или изготовлением трехмерных иллюстраций. Также я занимаюсь полиграфическим дизайном и фотографией. У меня техническое образование, поэтому я не просто рисую дизайн, я забочусь о том как Вам его потом реализовывать, изготавливать и пользоваться с удобством.

Моя миссия

Я хочу создавать качественный дизайн и конструкции и получать искреннюю благодарность клиентов.

Моя стратегия

- Формирование полностью понятного технического задания с эскизами и материалами;

- Согласования общего наброска проекта;

- Реализация проекта.

С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.