Дизайн и инжиниринг
Добрый день!
Я 3D и 2D моделлер и дизайнер. Я занимаюсь моделированием деталей, сборок, интерьеров или изготовлением трехмерных иллюстраций. Также я занимаюсь полиграфическим дизайном и фотографией. У меня техническое образование, поэтому я не просто рисую дизайн, я забочусь о том как Вам его потом реализовывать, изготавливать и пользоваться с удобством.
Моя миссия
Я хочу создавать качественный дизайн и конструкции и получать искреннюю благодарность клиентов.
Моя стратегия
- Формирование полностью понятного технического задания с эскизами и материалами;
- Согласования общего наброска проекта;
- Реализация проекта.
С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.
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