KotsagaStas

Станислав KotsagaStas

 
27 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Новость о курьёзе к изображению

    1. Необходимо к фото написать новость. Не "историю из интернета", не "сказку", не "фантастический рассказ", а именно "НОВОСТЬ"! 2. Новость про курьёзную ситуацию. 3. Тематика текста строительство, т.е. обязательно в тексте события связанные со ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно три статьи

    Нужно написать три качественных статьи, с продажей авторских прав. Статьи должны быть на три темы: Авто, Строительство, Туризм Объем каждой статьи 2000 знаков, без пробелов Уникальность 95–100% Цена за 1000 знаков 1$ Сроки выполнения: 3 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Строительство

    Нужны статьи от 2 500 символов по строительней тематике: строительство, стройматериалы, отделочные материалы и работы, ремонт, новости рынка, полезные советы. Не интересны: пластиковые окна, дизайн интерьера, светильники, архитектура, ландшафт и т.п. Структура статьи: - завязка ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно 3 статьи

    Нужно написать четыре качественных статьи, с продажей авторских прав. Статьи должны быть на четыре темы: Авто, Строительство, Туризм Объем каждой статьи 2000 знаков, без пробелов Уникальность 95-100% Цена за 1000 знаков 1$ Сроки выполнения: 3 дня В последствии возможно сотрудничество

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад