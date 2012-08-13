KotsagaStas

1. Необходимо к фото написать новость. Не "историю из интернета", не "сказку", не "фантастический рассказ", а именно "НОВОСТЬ"! 2. Новость про курьёзную ситуацию. 3. Тематика текста строительство, т.е. обязательно в тексте события связанные со ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно написать три качественных статьи, с продажей авторских прав. Статьи должны быть на три темы: Авто, Строительство, Туризм Объем каждой статьи 2000 знаков, без пробелов Уникальность 95–100% Цена за 1000 знаков 1$ Сроки выполнения: 3 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны статьи от 2 500 символов по строительней тематике: строительство, стройматериалы, отделочные материалы и работы, ремонт, новости рынка, полезные советы. Не интересны: пластиковые окна, дизайн интерьера, светильники, архитектура, ландшафт и т.п. Структура статьи: - завязка ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать четыре качественных статьи, с продажей авторских прав. Статьи должны быть на четыре темы: Авто, Строительство, Туризм Объем каждой статьи 2000 знаков, без пробелов Уникальность 95-100% Цена за 1000 знаков 1$ Сроки выполнения: 3 дня В последствии возможно сотрудничествоКопирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад