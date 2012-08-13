KotsagaStas

1. Необходимо к фото написать новость. Не "историю из интернета", не "сказку", не "фантастический рассказ", а именно "НОВОСТЬ"! 2. Новость про курьёзную ситуацию. 3. Тематика текста строительство, т.е. обязательно в тексте события связанные со ...