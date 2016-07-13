KotyaMineev

Что вы получите
Вы получите презентацию для выступлений, отчет компании, презентацию для инвестора/акционеров, коммерческое предложение, маркетинг-кит, повышающий продажи.
Формат: PPT&PPTX / PDF.
PPT&PPTX – редактируемый исходник в Power Point + используемые шрифты.
В данную стоимость входит разработка до 10 слайдов. Каждый последующий слайд/страница – 100 руб.
P.S. Индивидуальный подход в разработке каждой презентации.
P.S. Возможность сделать презентацию очень быстро (до 2 рабочего дня).
P.S. Работы до результата, который устраивает вас.
Способ выполнения работы: онлайн удаленно
Что нужно, чтобы начать
Текстовый материал для презентации/отчета/ком_предложения разбитый на страницы/слайды.
Фирменный стиль компании, фотографии и т.п. материал.