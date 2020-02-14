Розробка ескізних проектів споруд, розробка робочих проектів.

Афонін Максим Вікторович

Дата народження:12 квітня 1994 (25 років)

Регіон: Київ, Рівне

Можливість переїзду: будь-який регіон України

Телефон:+380662065658, +380673627973

E-mail: [email protected]

Інженер III категорії науково-технологічного відділу будівельних робіт

(інженер-конструктор – 5 років робочого стажу)

Ключова інформація

Проектування будівель і споруд, організація будівництва, складання кошторисних розрахунків, розрахунок стійкості і міцності елементів споруди. Розробка дизайну приміщення, запуск в роботу «внутрянки» і здача об’єкту в експлуатацію з дизайнерським рішенням та обладнанням. Робота на пряму із клієнтом, втілення його слів в реальність в межах технічних рішень. Досвід участі у розробці інженерних та дизайнерських проектах. Знання законодавчої та нормативної бази в сфері інженерного проектування. Досвід технічної експертизи проектної документації. Вмію працювати з технічною літературою, кресленнями, каталогами. Знання нормативної документації (ДБН, СНіП, ЕСКД, ГОСТ) та міжнародних стандартів (DIN, CETIE, White cap).

Освіта

Національний університет водного господарства і природокористування (Рівне)

рік закінчення 2015

Спеціальність: гідротехнічне будівництво, магістр.

Володіння мовами

Англійська — середній

Польська — базовий

Російська — вільно

Українська — рідна

Додаткова інформація

Особисті якості

Цілеспрямованість, конструктивність у вирішенні питань, хороші організаторські та аналітичні здібності, комунікабельність, вміння брати відповідальність, дисциплінованість, дружелюбність, вміння працювати в команді.

В наявності водійські права. Без шкідливих звичок. Неодружений.

Робота з програмами

Microsoft PowerPoint - досвідчений користувач.

Розробка презентації по проекту для потенційного клієнта, презентація нового продукту. Дотримуватись стилю компанії. Робота з кольором: зробити акцент, добавити контраст, зв’язати всю презентацію однією стилістикою. Візуалізувати дані. Враховувати контекст використаної презентації. Працювати з зображенням, фігурами, анімацією, текстом. Працювати із шаблонами PowerPoint.

Microsoft Word - досвідчений користувач.

Введення тексту в комп’ютер. Редагування тексту (заміна, вставка, видалення тощо). Пошук необхідної інформації у тексті. Форматування тексту. Перенесення і копіювання фрагментів тексту. Виділення частин тексту певним шрифтом. Розбиття тексту на сторінки з певною кількістю рядків та інтервалів між рядками. Робота з декількома документами одночасно. Друкування тексту.

Microsoft Excel - досвідчений користувач.

Проведення розрахунків, аналіз даних, прогнози, складання графіків, таблиць і діаграм, обчислення простих і складних функцій, автоматизувати процеси.

AutoCAD - досвідчений користувач.

Створення двовимірних і тривимірних графічних моделей, створення креслень для проектів, розробка план-кошторису, дизайн-проект житлових і не житлових приміщень, автоматизація процесу створення різних проектів. Робота із шарами, динамічними блоками, аннотативними об’єктами. Використання механізму зовнішніх посилань. Візуалізація моделі за допомогою рендеринга mental ray.

ArchiCAD - досвідчений користувач.

Створення дизайн-проекту з ескізами, необхідними кресленнями, планами, кошторисом і 3D візуалізацією за допомогою рендеринга. Робота із шарами. Експорт і імпорт 3D елементів чи проекта в цілому, для подальшої роботи. Створення не тільки екстер’єрів, але і інтер’єрів.

3D MAX - досвідчений користувач.

Створення та редагування 3D моделей за допомогою полігонального моделювання. Моделювання на основі неоднорідних сплайнів (NURBS). Моделювання з використанням вбудованих бібліотек стандартних параметричних об’єктів і модифікаторів. Створення та налаштування сцен. Візуалізація із властивостями матеріалів об’єктів, текстурами і ефектами зовнішнього середовища у складі сцени. Створення в будівництві як екстер’єрів так і інтер’єрів.

ArCon - досвідчений користувач.

Створення дизайн-проекту з ескізами, необхідними кресленнями, планами, кошторисом і 3D візуалізацією.

Creo Parametric – досвідчений користувач.

3D проектування виробів (деталей і зборок) будь-якого ступеня складності з урахуванням специфіки виготовлення. Створення конструкторської документації. Промисловий дизайн. Проектування комунікацій(електроджгути, трубопроводи…). Інженерний аналіз. Експрес-аналіз технологічності на етапі проектування. Аналіз технологічності конструкції виробу. Аналіз технологічності процесів виготовлення. Розробка технологічних процесів. Робота з єдиною цифровою моделлю виробу.

ZBrush - вище середнього.

Створення і редагування тривимірної моделі на основі ліпки «цифрової глини»(скульптурне моделювання).

SolidWorks - досвідчений користувач.

3D проектування виробів (деталей і зборок) будь-якого ступеня складності з урахуванням специфіки виготовлення. Створення конструкторської документації. Промисловий дизайн. Проектування комунікацій(електроджгути, трубопроводи…). Інженерний аналіз. Експрес-аналіз технологічності на етапі проектування. Аналіз технологічності конструкції виробу. Аналіз технологічності процесів виготовлення. Розробка технологічних процесів. Робота з єдиною цифровою моделлю виробу.

Adobe Photoshop - досвідчений користувач

Редагування растрових зображень, створення та обробка зображень, робота з кольорами, шарами, текстом. (В основному використовую для створення текстур для 3D моделей).