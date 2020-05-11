Kovalenko88

Логотипы, веб-дизайн,копирайтинг.
Обо мне :
Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.
Настойчивость и ефективность.
Надёжность и пунктуальность.
Специализация:
Разработка логотипа , фирменного стиля , оформление соц.сетей, копирайтинг, переводы текстов (английский, польский, русский, украинский языки )
Условия сотрудничества
1. Обсуждение деталей.
2. Без предоплаты.
3. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
4. Выбор одного из предоставленых вариантов , внесение правок.
5. Оплата.
6. Отправка исходников.
7. Обмен отзывами.
Связаться со мной
- через личные сообщения
- по почте
- через месенджеры ( вайбер, телеграмм)
- по скайпу
Варианты оплаты
Приватбанк , QIWI