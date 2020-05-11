Kovalenko88

Виктория Коваленко Kovalenko88

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Логотипы, веб-дизайн,копирайтинг.

Обо мне :

Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.

Настойчивость и ефективность.

Надёжность и пунктуальность.

Специализация:

Разработка логотипа , фирменного стиля , оформление соц.сетей, копирайтинг, переводы текстов (английский, польский, русский, украинский языки )

Условия сотрудничества 

1. Обсуждение деталей.

2. Без предоплаты.

3. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

4. Выбор одного из предоставленых вариантов , внесение правок.

5. Оплата.

6. Отправка исходников.

7. Обмен отзывами.

Связаться со мной

- через личные сообщения

- по почте 

- через месенджеры ( вайбер, телеграмм)

- по скайпу

Варианты оплаты

Приватбанк , QIWI