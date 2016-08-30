KovalenkoE

Студентка 4 курса Донецкого национального университета, факультет иностранных языков, специальность перевод (английский, немецкий).

Уверенныйпользователь ПК: MS Office, уровень английского языка C1,уровень немецкого языка B1. Высокий уровень грамотности. Увлекаюсь литературой, русским языком, журналистикой (свидетельство о получении дополнительного образования в литературной студии ДДЮТ киевского района, победитель Всеукраинской интернет-олимпиады по русскому языку в г. Одесса, 2013 г.).

Пишу стихи и прозу.