Режисер монтажа

Выполяю заказы как для частных заказчиков, так и для крупных сервисов, фирм и их филиалов.

Монтаж, цветокоррекция, трекинг.

Используемое программное обеспечение:

Premiere Pro | After Effects | DaVenci Resolve | Potoshop | Sony Vegas

ОПЛАТА:

WebMoney; банковская карта Приват Банк.

Сотрудничество происходит следующим образом:

этап 1 - От Вас ТЗ и видеоматериалы;

этап 2 - Вы вносите 50% предоплаты;

этап 3 - Я присылаю Вам работу со студийными знаками (при необходимости вносим правки);

этап 4 - После подтверждения выполнения работы, оплачиваетеостальные 50% суммы;

этап 5 - Вы получаете готовый ролик без студийных знаков.