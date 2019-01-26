Режисер монтажа
Выполяю заказы как для частных заказчиков, так и для крупных сервисов, фирм и их филиалов.
Монтаж, цветокоррекция, трекинг.
Используемое программное обеспечение:
Premiere Pro | After Effects | DaVenci Resolve | Potoshop | Sony Vegas
ОПЛАТА:
WebMoney; банковская карта Приват Банк.
Сотрудничество происходит следующим образом:
этап 1 - От Вас ТЗ и видеоматериалы;
этап 2 - Вы вносите 50% предоплаты;
этап 3 - Я присылаю Вам работу со студийными знаками (при необходимости вносим правки);
этап 4 - После подтверждения выполнения работы, оплачиваетеостальные 50% суммы;
этап 5 - Вы получаете готовый ролик без студийных знаков.
Портфолио
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