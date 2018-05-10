Нужно сделать сайт на тильде с возможностью покупки - бренд одежды скидывайте конкретные примеры, выбирать из всего портфолио не буду)
- Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт5 лет назад
необходимо сделать логотип для преподавателя медитации - подробное тз - https://drive.google.com/open?id=17p-0Yd2BLdRPpTV653akYbwplGzAKP14 ВАЖНО!!!!!! прошу, скидывайте примеры, конкртено подходящие под запрос и тз. Ищем в первую очередь дизайнера - у которого был опыт ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем креативного профи, способню отрисовать сайт - пример - https://nikarude.com/ Возможно не рисовать от руки, просто обработать в граф редакторах фото под стилистику и иконки. Инструмент не важен, важен результат, Нужен просто ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист (проект менеджер/продюссер) с практическим, успешным запуском онлайн школы! Так же рассматриваем отдельно трафик! Отдельно воронки. У нас есть большая команда, но сам запуск доверили не професионалу. Из того, что ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день. Нам необходимо разработать логотип для одежды. https://drive.google.com/drive/folders/16ApUGCh7dyw2ykeqFpWCYMex5s4roLQA?usp=sharing вот тз. Бюджет 100$Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать логотип одеждыЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо разработать банер для ресторана у входа - цель увеличить входящий поток, появилась рекомендация трип адвизера. так же необходимо разработать оферы для рекламы в инстаграме для ресторана. присылайте ваши работы и ...Наружная реклама23 заявкиЗакрыт6 лет назад
необходим запуск рекламной компании в инстаграм для привлечения гостей в ресторан. Ресторан находится на Бали. Необходима консультация в создании работающиего креатива (есть качественный фото и видео продакшен) и запуск по целевой. ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день! Нужно указать тз для дизайнера и сверстать сайт, полный адаптив. Сайт одностраничный, укажите ориентировочную стоимость работыHTML-верстка29 заявокЗакрыт6 лет назад
Я веду несколько аккаунтов в интсаграме. Мне необходимо разработать универсальные шаблоны для наполнения их картинками и текстами в psd формате для фотошопа. Шаблоны нужны для актуальных историй и также плашки на фото в ленте, на ...Баннеры18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить рекламную компанию в гугле на Ютуб в предложенных видео, которые можно пропустить в начале ролика. Нужен человек с уже имеющимися кейсами и с понятным и прозрачным предоставлением отчета. Пишите стоимость и опишите примеры ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт7 лет назад
Ситуация следующая: обратились к "специалисту" ... по рекламе. Задача была настроить рекламную компанию транслируемую на Ютубе. Настроил, 3 дня покрутилась и аккаунт заблокирован за грубое нарушение. Есть ли специалисты, которые могут исправить данную ситуацию и ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно натянуть сайт, 4 страницы, скиньте примерный прайс и срок. скину шаблон в лсВеб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
есть готовый текст про виллы, находится на сайте, его надо прочитать и сократить, перевести в инстаграмный вид. Вставить пробелы, добавить смайлики, шаблон есть. Всего 35 объектов. Объем примерно меньше половины а4, сократить до 15 инста ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима комплексная раскрутка канала, ищем специалиста в этой области с уже достигнутыми ранее конкретными результатами. Нужно набрать 10к в кротчайшие сроки. Контент качественный, есть небольшое понимание в продвижении. Но хотим четко понимать шаги, расхода и ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо переделать логотип для компании занимающийся фото/видео съемкой и медиа продвижением в Таиланде. Работаем в основном с крупными компаниями. Логотип не должен быть аляпистым, приветствуется минимализм. Логотип должен состоять из несколько частей, для дальнейшей анимации ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доработать концепцию существующего сайта. Сделать более продаваемый вид. Оптимизировать страницы. Отрисовать новый дизайн сайта, 1 главная страница и 3-4 внутреннее. Отрисовать дизайн мобильной версии.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходим специалист для удаленного монтажа 2-х видео! Исполнитель - профессионал, не любитель! Либо монтажер, либо видеограф! 1) - ролик для инстаграм (минутный ролик, материала сырого на 20 минут под музыку, без смысловой нагрузки) 2) обзор для ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание делится на 2 этапа: 1 этап подготовка - необходимо подготовить 30 постов для инстаграмма о Таиланде с текстом (500-800 символов) и качественными картинками. 30 постов необходимо перенести в инстаграмный вид - есть общее описание ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать и перенести сайт - главная страница и 3 внутренних. Без анимации. Дизайн простой, скину у лично переписке шаблоны. Пишите примерные цены. СпасибоHTML-верстка30 заявокЗакрыт7 лет назад