Kovalevkv

Кирилл Kovalevkv

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание Лого

    необходимо сделать логотип для преподавателя медитации - подробное тз - https://drive.google.com/open?id=17p-0Yd2BLdRPpTV653akYbwplGzAKP14 ВАЖНО!!!!!! прошу, скидывайте примеры, конкртено подходящие под запрос и тз.  Ищем в первую очередь дизайнера - у которого был опыт ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать сайт как в образце - только графический фон

    Ищем креативного профи, способню отрисовать сайт - пример - https://nikarude.com/ Возможно не рисовать от руки, просто обработать в граф редакторах фото под стилистику и иконки. Инструмент не важен, важен результат,  Нужен просто ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запуск продаж онлайн школы

    Нужен специалист (проект менеджер/продюссер) с практическим, успешным запуском онлайн школы! Так же рассматриваем отдельно трафик! Отдельно воронки. У нас есть большая команда, но сам запуск доверили не професионалу. Из того, что ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка лого

    $100

    Добрый день. Нам необходимо разработать логотип для одежды. https://drive.google.com/drive/folders/16ApUGCh7dyw2ykeqFpWCYMex5s4roLQA?usp=sharing вот тз. Бюджет 100$

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайнер для банера ресторана

    необходимо разработать банер для ресторана у входа - цель увеличить входящий поток, появилась рекомендация трип адвизера.  так же необходимо разработать оферы для рекламы в инстаграме для ресторана. присылайте ваши работы и ...

    Наружная реклама23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реклама ресторана (ФБ/ИНСТ)

    необходим запуск рекламной компании в инстаграм для привлечения гостей в ресторан. Ресторан находится на Бали.  Необходима консультация в создании работающиего креатива (есть качественный фото и видео продакшен) и запуск по целевой.  ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    добрый день! Нужно указать тз для дизайнера и сверстать сайт, полный адаптив. Сайт одностраничный, укажите ориентировочную стоимость работы

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем дизайнера для разработки плашек в инстаграм

    Я веду несколько аккаунтов в интсаграме. Мне необходимо разработать универсальные шаблоны для наполнения их картинками и текстами в psd формате для фотошопа. Шаблоны нужны для актуальных историй и также плашки на фото в ленте, на ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка рекламы в Adwords

    Необходимо настроить рекламную компанию в гугле на Ютуб в предложенных видео, которые можно пропустить в начале ролика. Нужен человек с уже имеющимися кейсами и с понятным и прозрачным предоставлением отчета. Пишите стоимость и опишите примеры ...

    Google Ads
    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разблокировать акаунт Google Adwords

    Ситуация следующая: обратились к "специалисту" ... по рекламе. Задача была настроить рекламную компанию транслируемую на Ютубе. Настроил, 3 дня покрутилась и аккаунт заблокирован за грубое нарушение. Есть ли специалисты, которые могут исправить данную ситуацию и ...

    Google Ads
    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сократить текс

    есть готовый текст про виллы, находится на сайте, его надо прочитать и сократить, перевести в инстаграмный вид. Вставить пробелы, добавить смайлики, шаблон есть. Всего 35 объектов. Объем примерно меньше половины а4, сократить до 15 инста ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутка youtube канала

    Необходима комплексная раскрутка канала, ищем специалиста в этой области с уже достигнутыми ранее конкретными результатами.  Нужно набрать 10к в кротчайшие сроки. Контент качественный, есть небольшое понимание в продвижении. Но хотим четко понимать шаги, расхода и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать логотип

    необходимо переделать логотип для компании занимающийся фото/видео съемкой и медиа продвижением в Таиланде. Работаем в основном с крупными компаниями. Логотип не должен быть аляпистым, приветствуется минимализм. Логотип должен состоять из несколько частей, для дальнейшей анимации ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн для сайта (с доработкой концепции)

    Доработать концепцию существующего сайта. Сделать более продаваемый вид. Оптимизировать страницы.  Отрисовать новый дизайн сайта, 1 главная страница и 3-4 внутреннее. Отрисовать дизайн мобильной версии.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Монтаж видео ролика

    Необходим специалист для удаленного монтажа 2-х видео! Исполнитель - профессионал, не любитель! Либо монтажер, либо видеограф!  1) - ролик для инстаграм (минутный ролик, материала сырого на 20 минут под музыку, без смысловой нагрузки) 2) обзор для ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SMM менеджер / копирайтер

    Задание делится на 2 этапа: 1 этап подготовка -  необходимо подготовить 30 постов для инстаграмма о Таиланде с текстом (500-800 символов) и качественными картинками. 30 постов необходимо перенести в инстаграмный вид - есть общее описание ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и перенести сайт

    Необходимо сверстать и перенести сайт - главная страница и 3 внутренних. Без анимации. Дизайн простой, скину у лично переписке шаблоны. Пишите примерные цены. Спасибо

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Переделать логотип
Отличный заказчик. Доволен сотрудничеством.
Отличный исполнитель, всегда на связи, вносит поправки без проблем и предлагает новые варианты!
Ответный отзыв
o_shkarubo
Ольга 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для сайта (с доработкой концепции)
Кирилл — отличный заказчик с интересным проектом. Понятные пожелания, быстрая связь, оплата молниеносная, адекватные правки. Рада, что наши вкусы совпали! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Прекрасный специалист! Смотрит на задачу шире, чем просто дизайнер! Предлагает интересные идеи и нестандартные решения. Внимательно выслушивает дополнения, выполняя работу качественно и в срок! Крайне доволен результатом! Рекомендую ее теперь всем своим знакомым и клиентам! Если ищете специалиста, который не просто выполняет механический заказ, а погружается в процесс, превосходя ваши ожидания - тогда смело пишите Ольге!
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