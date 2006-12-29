Kovalskii2

Владислав Приятелев Kovalskii2Kovalskii2
17 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
- Парень 15-ти лет. Хорошо знаю русский,украинский язык,и достаточно хорошо пишу текста. Так-же довольно неплохо знаю англтийский язык. Свободного времени достаточно и всегда стараюсь выполнять всё вовремя. Могу написать текст почти любой темы,если есть время на размышление. В реальной жизни довольно смышлённый и в будущем хочу поступить в университет на стомотолога. Занимаюсь спортом(просто тренеруюсь дома,а так-же играю в баскетболл),не курю,не пью как некоторые мои одногодки,так как считаю это не только вредным,а ещё и тратой денег. Хочу развиваться в лучшую сторону,а так же мечта зарабатывать достаточно,что-бы я мог содержать семью.