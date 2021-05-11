ОСВІТА

•У 2000 році закінчив Зеленоярську середню школу I-III ст.

•У 2005 завершив навчання в Національному Університеті Кораблебудування

ім. Адм. Макарова за спеціальністю "менеджмент організіції".

•З 2004 – 2005 рік навчався (заочно) в Міжнародному інституті бізнесу, спеціальність «експертна оцінка земельних ділянок»,

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

•З 2005 – 2006 рік працював в ПриватБанке у відділу агрокредити,

займався організацією і розкруткою нового направлення – агрокредитування

в Миколаївській обл.

•З 2006 року по січень 2010 року працював в Миколаївській міській раді в

Управлінні земельних ресурсів, займався оформленням, реєстрацією

договорів оренди і резервування, також вів базу договорів резервування в

екселе.

•З січня 2010 року до квітня 2010 року працював у Житлово-комунальному господарстів Миколаївської міської ради.

•З липня 2010 року займався створенням, розкруткою, интернет магазинів.

Добре володію роботою з программами Photoshop, Exel, Word, різні

браузери та інші програми.

•З 2010 року до 2013 року займався интернет торгівлею;

•З 2013 року до 2014 року працював в "Укрспецзем", експертом з оцінки земельних ділянок;

•З 2014 року до грудня 2019 року працював в ПП "Контур Зем" - землевпорядником;

•З жовтня 2020 року до теперішнього часу працюю землевпорядником в ТОВ "Елір"

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, цілеспрамований, урівноважений, але свої

погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичливий,

комунікабельний, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок

не маю.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

•Володію англійською, російською мовою. Рідна мова – українська.

•Практичний досвід роботи з комп’ютером.