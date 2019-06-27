Занимаю транскрибацией!!!

Здравствуйте!

Сделаю для Вас быструю качественную транскрибацию (расшифровку) любых аудио и видеозаписей в текстовый формат,в самые кратчайшие сроки, с приятным качеством!Всегда,можно обсудить детали в ЛС)(60 минут) обойдётся вам всего лишь в 500 рублей!!!

Нужно для заказа:Чтобы я приступила к работе, от Вас необходимы аудио-/видеофайлы или ссылка на них. При необходимости, укажите Ваши пожелания или иные инструкции.Жду взаимогодного сотрудничества!)

Примеры работ - https://drive.google.com/open?id=1XPuXd7A2XomueLkBSNGaRwiMd48g7CfA