Качественный, креативный копирайт в минимальные сроки - обращайтесь =)
Образование незаконченное высшее (МГЛУ имени Мориса Тореза, большинству известен как просто Ин.яз)
Работаю копирайтером\рерайтером больше двух лет. Основной опыт работы в таких агенствах как Internovosti.ru и Авантаж-онлайн. Тексты пишу креативные нестандартные, точно выполняя требования заказчика. Примеры работ можно увидеть в интернете на сайта submoscow.ru или isramedical.ru (наполнение сайта полностью).
Быстро выполняю большие объёмы работ.
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Портфолио
- Наполнение сайта Intershina.ru234 просмотра
- Наполнение сайта Technobelt.ru178 просмотров
- Главная страница Isramedical.ru141 просмотр
- Submoscow.ru - пансионаты Подмосковья208 просмотров