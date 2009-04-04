Качественный, креативный копирайт в минимальные сроки - обращайтесь =)

Образование незаконченное высшее (МГЛУ имени Мориса Тореза, большинству известен как просто Ин.яз)

Работаю копирайтером\рерайтером больше двух лет. Основной опыт работы в таких агенствах как Internovosti.ru и Авантаж-онлайн. Тексты пишу креативные нестандартные, точно выполняя требования заказчика. Примеры работ можно увидеть в интернете на сайта submoscow.ru или isramedical.ru (наполнение сайта полностью).

Быстро выполняю большие объёмы работ.

Давайте сотрудничать!