Системный администратор

Хорошое знание компьютерного железа, опыт установки и востановления Windows XP,7,8, Server 2003,2008,AD, DNS, DHCP и DOS. Хорошее знание

устройства сети знаком с сетивыми протоколами TCP/IP и NetBEUI. Знаком с

ресторанными системами R-Keeper начиная с версии 6.41 по 6.108.R-Keeper

-v7.Знание складской программы Store Shouse начиная с 3 версии по 4.

Умение обращаться с обжимкой, тестером. Могу оперативно устранить

проблемы на POS-терминлах. Хорошее знание ККТ и ККМ.