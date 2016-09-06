Системный администратор
Хорошое знание компьютерного железа, опыт установки и востановления Windows XP,7,8, Server 2003,2008,AD, DNS, DHCP и DOS. Хорошее знание
устройства сети знаком с сетивыми протоколами TCP/IP и NetBEUI. Знаком с
ресторанными системами R-Keeper начиная с версии 6.41 по 6.108.R-Keeper
-v7.Знание складской программы Store Shouse начиная с 3 версии по 4.
Умение обращаться с обжимкой, тестером. Могу оперативно устранить
проблемы на POS-терминлах. Хорошее знание ККТ и ККМ.
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