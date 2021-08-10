SMM marketing

SMM специалист в Instagram

Основные задачи, которые решаю: - Аудит (разбор) профиля;- Оформление аккаунта с нуля;- Разработка шапки профиля. (УТП, тезисы, оффер и ссылки mssg|taplink);- Оформление Stories (разработка единых шаблонов и штрифта);- Разработка контент-плана для Stories и постов (разработка идет по трем направлениям);- Обработка фотографии;- Ведение сторис;- Ведение «под ключ» аккаунта (Анализ, Оформление, упаковка и продвижение);- Частичное ведение аккаунта (обсуждается индивидуально);- Визуал аккаунта (с мудбордом); Принципы работы:Учитываю ваши предпочтения и тип личности. Индивидуальный подход к каждому проекту. Обещаю только то, что могу на 120 % исполнить.