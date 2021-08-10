Kozasmm

Елена Kozasmm

 
40 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM marketing

SMM специалист в Instagram

Основные задачи, которые решаю:   -  Аудит (разбор) профиля;-  Оформление аккаунта с нуля;- Разработка шапки профиля. (УТП, тезисы, оффер и ссылки mssg|taplink);- Оформление Stories (разработка единых шаблонов и штрифта);- Разработка контент-плана  для   Stories и постов (разработка идет по трем направлениям);- Обработка фотографии;- Ведение сторис;- Ведение «под ключ» аккаунта (Анализ, Оформление, упаковка и продвижение);-  Частичное ведение аккаунта (обсуждается индивидуально);-  Визуал аккаунта (с мудбордом);  Принципы работы:Учитываю ваши предпочтения и тип личности. Индивидуальный подход к каждому проекту. Обещаю только то, что могу на 120 % исполнить.