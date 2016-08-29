Kozhin-Valua

Языки программирования: Algol, FORTRAN, Basic, Macros Pascal, C++, C#

СУБД: Dbase, Paradox, Fox-Pro, Access, MSSql

Среды проектирования: MSOffice, Fox-Pro, MapInfo, Access, Borland Visual C++, MS Visual Studio, WinCC, RSView, Qt.

Средства математического моделирования: Линейная алгебра, Методы оптимизации, Математическая логика, Системы управления, Распознавание образов, Теория графов, Формальные грамм тики, Теория вероятностей, Математическая статистика, Статистка случайных процессов и множеств.

Иностранные языки: профессиональные английские тексты без словаря, прочие со словарем.

Публикации: более 30 статей и докладов, 2 патента, около 10опубликованных отчетов и проектов