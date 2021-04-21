KozikKirillPPC

Кирилл Козик KozikKirillPPC

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
| PPC | Google Ads | Яндекс. Директ | Делаю БЕСПЛАТНО АУДИТ | Умею и могу увеличить Ваши продажи |

Здравствуйте, меня зовут Кирилл, начинающий специалист по контекстной рекламе, Я:

     — Делаю ЧЕСТНЫЙ аудит.

     — Работаю от аудита и сбора ключевых слов, до ведения РК.

     — Вникаю в бизнес, изучаю целевую аудиторию вашего бизнеса

Моя специализация:

     — Жилые комплексы,

     — Детские спортивные секции и частные образовательные учреждения,

     — Компьютерные игры),

НО я всегда готов развиваться в чем-то новом и интересном.

Подбираю ключевые слова.

Я исключаю любую возможность попадания в рекламу не целевых запросов, что может существенно

израсходовать бюджет. «За словами слежу.»

Работая со мной, вы получаете:

     — Анализ Вашей ниши, конкурентов, сайта, а также БЕСПЛАТНО аудит ваших РК

     — Индивидуально разработанный план развития РК:

               -Google Ads и Яндекс. Директ

               -Поисковая кампания

               -Ремаркетинг

     — Рекламные кампании, которые действительно приносят прибыль

Под каждый ваш товар или услугу отдельно вырабатываю стратегию, работаю без шаблонов и в

индивидуальном порядке, что позволяет РК сделать наиболее эффективной.

Стоимость работы:

     — Стоимость первоначальной настройки рекламной кампаний — от 200$ (в зависимости от количества работы)

     — Сопровождение рекламной кампании — от 100$ (в зависимости от количества работы)

     — Оплата — в первых числах месяца (индивидуально обговаривается)

     — 100% Предоплата на карту или БН

Сроки настройки РК:

     — 7 ДНЕЙ на запуск вашей рекламной кампании с момента подписания договора.

Для начала работ потребуется:

     — Ссылка на сайт

     — Список направлений, которые планируются в рекламе

     — Доступ к активному аккаунту (если имеется)

     — Регион, в котором планируется реклама

     — Понимание ежемесячного бюджета РК

     — Цели рекламной кампании (регистрация/звонки/покупка/трафик).

Я заинтересован в:

     — Длительном сотрудничестве.

     — Своей репутации, потому буду делать максимально старательно.

     — Прибыльности вашего бизнеса.

| «Если продаж нет — напишите мне, и я сделаю БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ» |

Если у вас остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу

[email protected]