KozikKirillPPC

| PPC | Google Ads | Яндекс. Директ | Делаю БЕСПЛАТНО АУДИТ | Умею и могу увеличить Ваши продажи |

Здравствуйте, меня зовут Кирилл, начинающий специалист по контекстной рекламе, Я:

— Делаю ЧЕСТНЫЙ аудит.

— Работаю от аудита и сбора ключевых слов, до ведения РК.

— Вникаю в бизнес, изучаю целевую аудиторию вашего бизнеса

Моя специализация:

— Жилые комплексы,

— Детские спортивные секции и частные образовательные учреждения,

— Компьютерные игры),

НО я всегда готов развиваться в чем-то новом и интересном.

Подбираю ключевые слова.

Я исключаю любую возможность попадания в рекламу не целевых запросов, что может существенно

израсходовать бюджет. «За словами слежу.»

Работая со мной, вы получаете:

— Анализ Вашей ниши, конкурентов, сайта, а также БЕСПЛАТНО аудит ваших РК

— Индивидуально разработанный план развития РК:

-Google Ads и Яндекс. Директ

-Поисковая кампания

-Ремаркетинг

— Рекламные кампании, которые действительно приносят прибыль

Под каждый ваш товар или услугу отдельно вырабатываю стратегию, работаю без шаблонов и в

индивидуальном порядке, что позволяет РК сделать наиболее эффективной.

Стоимость работы:

— Стоимость первоначальной настройки рекламной кампаний — от 200$ (в зависимости от количества работы)

— Сопровождение рекламной кампании — от 100$ (в зависимости от количества работы)

— Оплата — в первых числах месяца (индивидуально обговаривается)

— 100% Предоплата на карту или БН

Сроки настройки РК:

— 7 ДНЕЙ на запуск вашей рекламной кампании с момента подписания договора.

Для начала работ потребуется:

— Ссылка на сайт

— Список направлений, которые планируются в рекламе

— Доступ к активному аккаунту (если имеется)

— Регион, в котором планируется реклама

— Понимание ежемесячного бюджета РК

— Цели рекламной кампании (регистрация/звонки/покупка/трафик).

Я заинтересован в:

— Длительном сотрудничестве.

— Своей репутации, потому буду делать максимально старательно.

— Прибыльности вашего бизнеса.

| «Если продаж нет — напишите мне, и я сделаю БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ» |

Если у вас остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу

[email protected]