KozikKirillPPC

Здравствуйте, меня зовут Кирилл, начинающий специалист по контекстной рекламе, Я:
— Делаю ЧЕСТНЫЙ аудит.
— Работаю от аудита и сбора ключевых слов, до ведения РК.
— Вникаю в бизнес, изучаю целевую аудиторию вашего бизнеса
Моя специализация:
— Жилые комплексы,
— Детские спортивные секции и частные образовательные учреждения,
— Компьютерные игры),
НО я всегда готов развиваться в чем-то новом и интересном.
Подбираю ключевые слова.
Я исключаю любую возможность попадания в рекламу не целевых запросов, что может существенно
израсходовать бюджет. «За словами слежу.»
Работая со мной, вы получаете:
— Анализ Вашей ниши, конкурентов, сайта, а также БЕСПЛАТНО аудит ваших РК
— Индивидуально разработанный план развития РК:
-Google Ads и Яндекс. Директ
-Поисковая кампания
-Ремаркетинг
— Рекламные кампании, которые действительно приносят прибыль
Под каждый ваш товар или услугу отдельно вырабатываю стратегию, работаю без шаблонов и в
индивидуальном порядке, что позволяет РК сделать наиболее эффективной.
Стоимость работы:
— Стоимость первоначальной настройки рекламной кампаний — от 200$ (в зависимости от количества работы)
— Сопровождение рекламной кампании — от 100$ (в зависимости от количества работы)
— Оплата — в первых числах месяца (индивидуально обговаривается)
— 100% Предоплата на карту или БН
Сроки настройки РК:
— 7 ДНЕЙ на запуск вашей рекламной кампании с момента подписания договора.
Для начала работ потребуется:
— Ссылка на сайт
— Список направлений, которые планируются в рекламе
— Доступ к активному аккаунту (если имеется)
— Регион, в котором планируется реклама
— Понимание ежемесячного бюджета РК
— Цели рекламной кампании (регистрация/звонки/покупка/трафик).
Я заинтересован в:
— Длительном сотрудничестве.
— Своей репутации, потому буду делать максимально старательно.
— Прибыльности вашего бизнеса.
| «Если продаж нет — напишите мне, и я сделаю БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ» |
Если у вас остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу