Фриланс QA Engineer
- Участие в полном цикле разработки продуктов и процессов обеспечения качества.
- Анализ требований и дизайна, а так же эстимация.
- Составление тестовой документации и ведение отчетности (Test plans, check list, defect report).
- Проведение различных видов тестирования (functional, regression, integration, graphical interface and usability testing).
- Manual WEB-testing.
- Отслеживание жизненного цикла ошибок.
- Постоянное комуникация с разработчиками и командой менеджеров.
- Контроль bug fix.