Kozir

Олег Козир Kozir

 
33 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фриланс QA Engineer
  • Участие в полном цикле разработки продуктов и процессов обеспечения качества.
  • Анализ требований и дизайна, а так же эстимация.
  • Составление тестовой документации и ведение отчетности (Test plans, check list, defect report).
  • Проведение различных видов тестирования (functional, regression, integration, graphical interface and usability testing).
  • Manual WEB-testing.
  • Отслеживание жизненного цикла ошибок.
  • Постоянное комуникация с разработчиками и командой менеджеров.
  • Контроль bug fix.