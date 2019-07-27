KozirevaVika

Работа любой сложности. Быстро, качественно. Всегда на связи.

Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я студентка магистратуры по направлению "Разработка и сопровождение автоматизированных систем и web-приложений". Также, имею диплом бакалавра о высшем образовании по направлению "Программная инженерия".

Основные виды деятельности:

1. Программирование (Delphi, C++).

2. Набор текста с отсканированных страниц или фотографий (печатный и рукописный, на русском языке).

3. Редактирование текста (форматирование, исправление орфографических ошибок).

4. Транскрибация аудио-, видеозаписей в текст (на русском языке).

5. Написание статей на различные темы, не связанные с химией и биологией.

6. В совершенстве владею офисными программами (MS Word, Excel, Project и т.д.)