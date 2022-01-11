SMM специалист

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.

Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube, Google+, TikTok

Делаю сбор данных и различные парсеры.

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Предоставляемые услуги:

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook , Instagram, Вконтакте, MyTarget, TikTok

MyTarget, TikTok Организация и ведение рекламной кампании в Youtube( TrueView, Out-Stream)

Продвижение приложений IOS и Android(установки)