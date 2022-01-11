SMM специалист
Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.
Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube, Google+, TikTok
Делаю сбор данных и различные парсеры.
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Предоставляемые услуги:
- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget, TikTok
- Организация и ведение рекламной кампании в Youtube( TrueView, Out-Stream)
- Продвижение приложений IOS и Android(установки)
- Парсер подписчиков в instagram, facebook, vk.com, ok.ru. Сбор контактов
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
- Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )
- Ведение страниц в соц сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
- Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
- Продвижение в telegram
- Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
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