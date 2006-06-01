Имя: Иван Лисовский

Дата рождения: Март 31, 1983

Адрес: Бобруйск, Беларусь

КРАТКО:

Опыт в разработке и реализации веб-приложений используя ASP, JavaScript, MS Access, IIS. Знание конструкции баз данных, запросов, их оптимизация

ЯЗЫКИ:

JavaScript, DHTML, HTML, XML, PHP

ТЕХНОЛОГИИ:

ASP, ActiveX, COM, ADO, ODBC, OLE DB

БАЗЫ ДАННЫХ:

MS Access, MySQL, MS SQL

09/2002-06/2005 "Программное обеспечение информационных технологий", Белорусский Национальный Технический Университет

С уважением, Иван Лисовский

email: [email protected]