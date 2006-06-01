Имя: Иван Лисовский
Дата рождения: Март 31, 1983
Адрес: Бобруйск, Беларусь
КРАТКО:
Опыт в разработке и реализации веб-приложений используя ASP, JavaScript, MS Access, IIS. Знание конструкции баз данных, запросов, их оптимизация
ЯЗЫКИ:
JavaScript, DHTML, HTML, XML, PHP
ТЕХНОЛОГИИ:
ASP, ActiveX, COM, ADO, ODBC, OLE DB
БАЗЫ ДАННЫХ:
MS Access, MySQL, MS SQL
09/2002-06/2005 "Программное обеспечение информационных технологий", Белорусский Национальный Технический Университет
С уважением, Иван Лисовский
email: [email protected]
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