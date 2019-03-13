Kr_Katerina

Junior QA engineer

SkillUp IT SPECIALIST TRAINING CENTER

Учащаяся

• Изучение HTML, структуры сайта, HTML синтаксиса, тегов;

• Создание простых HTML-документов, вёрстка страницы таблицей и блоками;

• Знакомство с CSS;

• Изучение баз данных и языка SQL;

• Введение в тестирование. Методологии разработки ПО. Жизненный цикл ПО. Клиент-серверная архитектура;

• Составление баг репортов, чек листов, тест кейсов, тест планов;

• Мобильное тестирование приложений.

Высшее образование

Белорусский национальный технический университет, Минск

Строительный, Производство строительных материалов, изделий и конструкций

Белорусский государственный экономический университет, Минск

Экономика, Экономика и управление производством

Большую часть своей предыдущей работы занималась проверкой предоставленной документации на наличие ошибок и несоответствий относительно друг друга, а так же нахождения оптимального решения для решения спорных вопросов. Старалась максимально автоматизировать процесс проверки данных с помощью Excel, использованием макросов и различных подпрограмм.

В работе люблю порядок, знаю как организовать свое рабочее время, как важно делать все вовремя и взаимодействовать с другими участниками проекта, люблю разбираться в деталях и искать пути решения проблем, умею самостоятельно принимать решения, не боюсь ответственности.

В свободное от работы время занимаюсь бегом, акробатикой, зимой люблю ездить в горы и кататься на сноуборде, летом люблю ходить в водные походы, с удовольствием посещаю различные спортивные мероприятия.