Kr_ksenia24

Здравствуйте珞Меня зовут Ксюша, я СММ-маркетологЗанимаюсь продвижением коммерческих аккаунтовМои услуги :•Визуальное оформление -составление ленты, которая будет отражать ваш бренд-обработка фотографий в едином стиле-оформление обложек закреплённых историй 6 постов: 600₽ 9 постов: 900₽ 12 постов 1200₽•Оформление шапки профиля-уникальное имя -главное фото-цепляющие тезисы + УТП -создание ссылки для связи Стоимость:500₽•Разбор вашего профиля -рекомендации по ведению аккаунта-анализ профиля(визуал, посты, сторис) -разбор имени, шапки профиля, главного фото, никнейма Стоимость: 1000₽•Копирайтинг-грамотно оформленные -информативные посты для коммерческих аккаунтов и для личных блогов-использование техники AIDA и другие приемы, чтобы пост дочитали Стоимость: текст 2000 символов - 400₽, рекламный - 500₽, рерайт 1000 символов - 150₽ •Также оформление прайса, не опираясь на шаблоны ✔Работа будет выполнена качественно и в кратчайшие срокиЗа сотрудничеством, кейсами, примерами работ - пишите в личные сообщения❤