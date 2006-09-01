Создаю баннеры из пламени флеша.

Отличное знание графических пакетов:

Adobe Photoshop, Flash и illustrator, Corel Draw, Xara X, 3d studio MAX, Softimage XSI, а так-же Macromedia Dreamweaver, TopStyle, QuarkExpress.

Опыт работы с версткой и подготовкой к печати.

Рисунок от руки, основы композиции и колористики.

Знание инженерной графики.

Знание фотографии на полупрофессиональном уровне.

Образование:

2001-2004 – Московский колледж ОРТ, фак-т «Реклама», специальность: Специалист по Рекламе (осн. Направление: Рекламная фотография). Диплом с отличием.

Опыт работы:

c 03.2007 по 11.2008

Рекламное Агентство WUNDERMAN

Вебдизайнер, баннермейкер.

Разработка и отрисовка веб-страниц и баннеров для клиентов агентства.

09.2006 – Рекламное Агентство Young & Rubicam

Вебдизайнер, баннермейкер.

Разработка и отрисовка веб-страниц и баннеров для клиентов агентства.

10. 2005 – «Экспедиция»

Дизайнер

Дизайн символики на футболках

05. 2005 – «ForFriends»

Веб-дизайнер (фриланс)

Дизайн и верстка веб-сайтов.

11. 2004 – Rimex

дизайнер-проектировщик, 3D-художник (фриланс)

Разработка концептов и дизайн-макетов выставочных стендов.

10. 2004 – РА Приор

Дизайнер (фриланс)

Разработка концептов и дизайн макетов дисплеев. Текстурайзинг 3D-моделей.

09 .2004 – компания Руян

Дизайнер (фриланс)

Заказы на разработку имиджа, символики, отдельных элементов рекламной продукции для проекта «Академия».