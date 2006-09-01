Отличное знание графических пакетов:
Adobe Photoshop, Flash и illustrator, Corel Draw, Xara X, 3d studio MAX, Softimage XSI, а так-же Macromedia Dreamweaver, TopStyle, QuarkExpress.
Опыт работы с версткой и подготовкой к печати.
Рисунок от руки, основы композиции и колористики.
Знание инженерной графики.
Знание фотографии на полупрофессиональном уровне.
Образование:
2001-2004 – Московский колледж ОРТ, фак-т «Реклама», специальность: Специалист по Рекламе (осн. Направление: Рекламная фотография). Диплом с отличием.
Опыт работы:
c 03.2007 по 11.2008
Рекламное Агентство WUNDERMAN
Вебдизайнер, баннермейкер.
Разработка и отрисовка веб-страниц и баннеров для клиентов агентства.
09.2006 – Рекламное Агентство Young & Rubicam
Вебдизайнер, баннермейкер.
Разработка и отрисовка веб-страниц и баннеров для клиентов агентства.
10. 2005 – «Экспедиция»
Дизайнер
Дизайн символики на футболках
05. 2005 – «ForFriends»
Веб-дизайнер (фриланс)
Дизайн и верстка веб-сайтов.
11. 2004 – Rimex
дизайнер-проектировщик, 3D-художник (фриланс)
Разработка концептов и дизайн-макетов выставочных стендов.
10. 2004 – РА Приор
Дизайнер (фриланс)
Разработка концептов и дизайн макетов дисплеев. Текстурайзинг 3D-моделей.
09 .2004 – компания Руян
Дизайнер (фриланс)
Заказы на разработку имиджа, символики, отдельных элементов рекламной продукции для проекта «Академия».
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