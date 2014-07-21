резюме

Елена Краева

via Prati , 101

Sant ' ElpidioMare (FM) , 63811

Адрес электронной почты: elena.kraeva @yahoo.it

моб. тел 328 9460710

Дата рождения: 23.07.1973 , Россия

Гражданство российское

Образование:

Диплом итальянского университета (трех-годичный срок обучения) , факультет филологии, курс лингвистического посредничества, языки для внешней торговли. Италия, Университет г. Мачерата

Диплом о среднем медицинском образовании выданный Медицинским училищем г.Ярославля с присвоением звания медсестры.

Опыт работы

2013 - 2012 я работала в качестве переводчика на двадцать первой Итальянско -Русской конференции "Task force" в г.Сан-Бенедетто -дель-Тронто - регионе Марке .

Опыт в подготовке студентов университетов, изучающих русский язык.

Участие в заседании суда г. Сант Ельпидио а Маре в качестве переводчика .

С 2007 года я работаю с обувными фабриками ( Марос и Миссури г. Монте Urano и кожгалантерейная фабрика Spa LAIPE , г.Толентино ) и как переводчик и как служащая, Италия

Сотрудничество в качестве переводчика для лакокрасочной промышленности ICA г. Чивитанова Марке, Италия

Опыт работы в ресторанном бизнесе в качестве официантки :ресторан Hook г.Чивитанова Марке ,ресторан Il Re della cantina г. Сант Ельпидио а Маре и в настоящее время в ресторане Il Priore г. Кампильоне ди Фермо, Италия

2006-2007 обязанности контролера на кожгалантерейной фабрике Spa LAIPE г.Толентино , а также работаю с этой же фабрикой на ярмарках Mipel г. Милан в качестве переводчика и стендиста .

1992-2000 Медсестра в больнице в г. Ярославле, Россия.

Навыки и компетенции :

Знание языков : русский (родной ) , итальянский ( письменный и устный ) , английский и испанский (письменный)

Личные качества: быстрая готовность к работе, пунктуальность, способность быстрого обучения работы,точность в выполнении обязанностей, чувство ответственности за выполненную работу.

Прочие навыки: хорошее знание и использование компьютера , готовность к командировкам для рабочих целей , наличие водительских прав.

Искомая работа :

По причине проживания не на территории России, ищу работу пореводчика текстов, русско-итал., итал-русских по переписке.

Могу делать переводы с английского и испанского на русский и на итальянский.

Возможна и работа на территории Италии, связанная с туризмом или другой вид работы , требующей сопровождения прибывших в Италию.