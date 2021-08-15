Нужна быстрая качественная вёрстка?) Вы по адресу)

Привет!

Меня зовут Евгений, занимаюсь вёрсткой два года.

Закончил курс верстальщика и продолжаю оттачивать навыки на готовых дизайн - макетах.

Работаю с Html + Css, Bootstrap, Jquery. Так же препроцессоры для ускорения работы с кодом.Скорость загрузки сайта 90+(PageSpeed Insights)

Знаком с тильдой, есть несколько выполненных работ на ней.

Моя личная страница с портфолио:

https://kcf.team/member/tuporockboy

Или моё портфолио напрямую:

https://all-rights.club/

https://key2k.ru/portfol/Infocigator/

https://key2k.ru/portfol/May/

https://key2k.ru/portfol/All-4-one/

https://krakow21.github.io/Kawa/StroyExpert/

https://krakow21.github.io/Kawa/plumbing/ - моя "Коронная работа". Включает в себя модальные окна, адаптив под разные устройства, и оптимизированный код для быстрой загрузки сайта.