Нужна быстрая качественная вёрстка?) Вы по адресу)
Привет!
Меня зовут Евгений, занимаюсь вёрсткой два года.
Закончил курс верстальщика и продолжаю оттачивать навыки на готовых дизайн - макетах.
Работаю с Html + Css, Bootstrap, Jquery. Так же препроцессоры для ускорения работы с кодом.Скорость загрузки сайта 90+(PageSpeed Insights)
Знаком с тильдой, есть несколько выполненных работ на ней.
Моя личная страница с портфолио:
https://kcf.team/member/tuporockboy
Или моё портфолио напрямую:
https://key2k.ru/portfol/Infocigator/
https://key2k.ru/portfol/All-4-one/
https://krakow21.github.io/Kawa/StroyExpert/
https://krakow21.github.io/Kawa/plumbing/ - моя "Коронная работа". Включает в себя модальные окна, адаптив под разные устройства, и оптимизированный код для быстрой загрузки сайта.
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