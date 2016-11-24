Профессиональный дизайн сайтов!

Меня зовут Буренин Михаил Сергеевич.

Я - Web-Дизайнер и горжусь этим.

Мои навыки:

- Web-Дизайн(Material,Flat)

- Создание Landing Page.

- Адаптивный дизайн.

- Разработка интерфейсов.

- Креативный подход (при необходимости:))

- Прототипирование.

- Front-end разработка.

- Сайт по ключ.

Что я обещаю?

Прежде всего - брать полную ответственность за Ваш проект, мне не безразлично что я делаю для Вас.

Мне нравится профессия Web-Дизайнера, поэтому для меня важно создавать ценность.

Я работаю много и интенсивно.

Что я ценю?

Простое и дружественное общение, решать любые задачи и вопросы простым способом!

Удачи Вам в новых начинаниях!