Профессиональный дизайн сайтов!
Меня зовут Буренин Михаил Сергеевич.
Я - Web-Дизайнер и горжусь этим.
Мои навыки:
- Web-Дизайн(Material,Flat)
- Создание Landing Page.
- Адаптивный дизайн.
- Разработка интерфейсов.
- Креативный подход (при необходимости:))
- Прототипирование.
- Front-end разработка.
- Сайт по ключ.
Что я обещаю?
Прежде всего - брать полную ответственность за Ваш проект, мне не безразлично что я делаю для Вас.
Мне нравится профессия Web-Дизайнера, поэтому для меня важно создавать ценность.
Я работаю много и интенсивно.
Что я ценю?
Простое и дружественное общение, решать любые задачи и вопросы простым способом!
Удачи Вам в новых начинаниях!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро выполнил задание согласно ТЗ! Приятно было сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Марина отличный заказчик. Чётко составлено ТЗ, оплата пришла в срок. Рекомендую!