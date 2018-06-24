Smm продвижение, создание и ведение instagram и вк.
Работаю в сфере около 3 лет. На данный момент акцентирую внимание на качественном и креативном таргетинге , контенте и красивой оболочке в целом. Постепенно изучаю копирайтинг.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$164
9 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!