Smm продвижение, создание и ведение instagram и вк.

Работаю в сфере около 3 лет. На данный момент акцентирую внимание на качественном и креативном таргетинге , контенте и красивой оболочке в целом. Постепенно изучаю копирайтинг.

https://vk.com/id361075329