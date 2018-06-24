Kras28

Игорь Kras28

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Smm продвижение, создание и ведение instagram и вк.

Работаю в сфере около 3 лет.  На данный момент акцентирую внимание на качественном и креативном таргетинге , контенте и красивой оболочке в целом. Постепенно изучаю копирайтинг.

https://vk.com/id361075329

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Отзывы заказчиков

rozhkov007
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$164
9 баллов
7 лет назад
Необходима помощь в SMM (ВК) при проведении рекламной кампании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!