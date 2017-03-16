Копирайтер, дизайнер, знание Adobe Photoshop, Illustrator и др. программ.

ДИЗАЙНЕР, знание Adobe Photoshop, Illustrator и многих др. программ.

Копирайтер, уникальность - 99-100%, тематика - любая. Переводчик, рерайтер и т.д

СПЕЦИАЛИСТ по ремонту и настройке компьютерной техники

Опыт работы: большой.

Владение языками: русский(эксперт), английский(средний, технический).

Интересы и увлечения: Компьютер, программирование, музыка, написание текстов\стихов, видео и фото студия.

Личностные качества: Высокая грамотность, умение качественно и нацелено работать, легко обучаем, ответственный в работе, обладаю творческими способностями, коммуникабелен, целеустремленён, с большим интересом подхожу к работе.