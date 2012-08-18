Ксения Воропаева KrasavishnaKrasavishna
34 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия109 просмотров
- Технологии для обучения одаренных детей166 просмотров
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1010
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1644
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2086
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2359
Переводы
нет отзывов
от $6
от 1 дня
#5581
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7727