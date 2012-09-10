Здравствуйте! Предлагаю качественный и грамотный контент для ваших сайтов!

Доброе время суток всем посетителям моей странички! Уважаемые заказчики, я очень рада, что вы зашли ко мне в гости! :)

Хочу немного рассказать о себе.

По профессии я экономист-управленец. Большую часть времени работала бухгалтером. Диплом - с отличием)))

Я довольно многосторонний человек. Мои увлечения: мыловарение, свечки своими руками, вышивка, фэншуй, йога, театр, чтение, цветы мода и стиль, дети. Учусь психотерапии, так как мне это интересно. Очень многое знаю про планирование ребенка и про психологию планирования! :)

Занимаюсь созданием своего интернет-магазина! Скоро его открою. ;)

С удовольствием выполню для вас следующую работу:

1. копиратйинг;,

2. авторские статьи для заполнения сайта;

3. рерайт статей;

4. контент-менеджмент различных проектов;

5. наполнение блогов.

Работала в админке Joomla и WordPress. К слову сказать свой сайт делаю на платформе Joomla.))

Знаю CSS, Photoshop.

Работала со следующими сайтами:

http://new.fevents.net/weeding-for-spb/weeding-for-city/

http://www.berkline-excluzive.ru/catalog/vests/

http://nails.kiev.ua/res.html

http://fevents.net/goods/

http://www.beauty-house.com.ua/nastolnaya-vityazhka-bolshaya.html

http://www.agfamily.spb.ru

http://asiancosmetics.ru/blog/otzyvy

Мои личные качества: ответственность, внимательность, пунктуальность, стремление докопаться до сути.

Я уверенна – мои статьи затронут душу их читателей, т.к. пишу я их с любовью к делу!

Спасибо за внимание! Буду рада сотрудничеству с вами!

Обращайтесь и вы не пожалеете! Гарантирую ;)

почта: [email protected]

skype: natali-m7

ICQ: 460894571