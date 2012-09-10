Доброе время суток всем посетителям моей странички! Уважаемые заказчики, я очень рада, что вы зашли ко мне в гости! :)
Хочу немного рассказать о себе.
По профессии я экономист-управленец. Большую часть времени работала бухгалтером. Диплом - с отличием)))
Я довольно многосторонний человек. Мои увлечения: мыловарение, свечки своими руками, вышивка, фэншуй, йога, театр, чтение, цветы мода и стиль, дети. Учусь психотерапии, так как мне это интересно. Очень многое знаю про планирование ребенка и про психологию планирования! :)
Занимаюсь созданием своего интернет-магазина! Скоро его открою. ;)
С удовольствием выполню для вас следующую работу:
1. копиратйинг;,
2. авторские статьи для заполнения сайта;
3. рерайт статей;
4. контент-менеджмент различных проектов;
5. наполнение блогов.
Работала в админке Joomla и WordPress. К слову сказать свой сайт делаю на платформе Joomla.))
Знаю CSS, Photoshop.
Работала со следующими сайтами:
http://new.fevents.net/weeding-for-spb/weeding-for-city/
http://www.berkline-excluzive.ru/catalog/vests/
http://www.beauty-house.com.ua/nastolnaya-vityazhka-bolshaya.html
http://asiancosmetics.ru/blog/otzyvy
Мои личные качества: ответственность, внимательность, пунктуальность, стремление докопаться до сути.
Я уверенна – мои статьи затронут душу их читателей, т.к. пишу я их с любовью к делу!
Спасибо за внимание! Буду рада сотрудничеству с вами!
Обращайтесь и вы не пожалеете! Гарантирую ;)
почта: [email protected]
skype: natali-m7
ICQ: 460894571