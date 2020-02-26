Krasnova2842

3д визуализация

Здравствуйте! Меня зовут Алена, 3д визуализацией занимаюсь около года. За это время я прошла курс художественной подготовки в школе АртФутуре в Санкт-Петербурге, курс по моделированию в сертифицированном центре Autodesk по 3ds Max при университете ИТМО, авторский курс по 3д визуализации у одного из самых талантливых 3д визуализаторов-Курилова Дмитрия.

Также за это время мною были выполнены несколько проектов.

Работа над проектом заключалась в создании помещения, настройки освещения, подбору мебели и декора из каталога, в том числе самостоятельное моделирование отдельных элементов, настройка материалов, постановка ракурсов, визуализация и постобработка в Photoshop. 3д визуализация это то, что полностью увлекает меня, я прилагаю максимум сил для достижения качественного результата. Для меня процесс создания 3д визуализации крайне захватывающий процесс, от которого просто невозможно оторваться.

Для создания рендеров были использованы: 3Ds Max, Corona Renderer, Photoshop.