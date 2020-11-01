Krasotina150892

"На отлично" напишу регламент, инструкцию, правила и т.п. любой сложности. Умею создавать таблицы любой тематики, а также аналитические записки к ним.

Ранее работала удаленно в штатном режиме, выполняла аналогичную работу, опыт 2 года. Создала "с нуля" 2 отдела контроля качества, т.е. могу регламентировать практически все. Опыта на фриланс биржах не имею, но очень хочу его получить. Если выполненная мной работа вас не устроит, то претензий иметь не буду. С радостью возьмусь за любую работу.