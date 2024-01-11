Якісна верстка сайтів з чистим та валідним кодом

Привіт, мене звати Андрій і я веб-розробник.

Моє портфоліо: https://andrii-balan.vercel.app/

Працюючи зі мною ви заощадите:

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Нерви

Гарантія на верстку. Протягом тижня після завершення і передачі проекта всі знайдені правки виконуються безкоштовно.

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Відповідальність:

- приступаю до роботи одразу

- завжди доводжу роботу до кінця

- ніколи не порушую дедлайнів.