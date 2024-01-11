Якісна верстка сайтів з чистим та валідним кодом
Привіт, мене звати Андрій і я веб-розробник.
Моє портфоліо: https://andrii-balan.vercel.app/
Працюючи зі мною ви заощадите:
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Нерви
Гарантія на верстку. Протягом тижня після завершення і передачі проекта всі знайдені правки виконуються безкоштовно.
Зв'язатись зі мною:
Email: [email protected]
Telegram: @AndriiBalan
Відповідальність:
- приступаю до роботи одразу
- завжди доводжу роботу до кінця
- ніколи не порушую дедлайнів.
Портфолио
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